Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntos nas redes

Zé Felipe e Ana Castela aumentam rumor de possível romance; sertanejos posam em foto e aparecem juntos na casa de Leonardo

Após a separação de Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe publicou registros ao lado de Ana Castela na quarta-feira, 17. As imagens aumentaram os rumores sobre possível romance entre os dois nas redes sociais.

Os sertanejos têm trabalhado na produção de uma nova música. "Coloca o chapéu que lá vem a pedrada", diz a legenda de uma das fotos compartilhadas nos perfis.

Nos comentários, fãs torcem por uma relação para além da parceria de trabalho. Nos stories, eles também publicaram os bastidores da gravação.

Entre os registros que circularam nas redes, um vídeo de Ana Castela e Zé Felipe dançando juntos, em especial, chamou a atenção dos seguidores. O namoro da cantora com Gustavo Mioto terminou em dezembro 2024.

Novidade sobre suposto romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr.

De volta a Madri, na Espanha, Virginia Fonseca publicou Stories em um closet que, suspeitam os internautas, pode ser de Vini Jr.. As imagens também se tornaram assunto nas redes sociais quarta-feira, 17.