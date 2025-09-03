BBB 25: Renata e Maike vão juntos a casamento em Fortaleza

Renata Saldanha e Maike Allan, participantes do BBB 25, são vistos juntos em casamento de assessora da campeã do reality

O casal Renata Saldanha e Maike Allan , formado no Big Brother Brasil 2025, marcou presença no casamento de Rebeca Araújo, assessora pessoal da campeã do reality. Os ex-BBBs foram juntos na cerimônia, que ocorreu em Fortaleza, terra natal de Renata, na segunda-feira, 1°.

Mesmo morando em estados diferentes, os dois continuam se encontrando após o reality, no qual iniciaram um romance. Renata segue vivendo no Ceará, enquanto o ex-nadador Maike vive em São Paulo.

Em entrevista ao Extra, a cearense revelou que o relacionamento dos dois segue sem rótulo definido. "Ainda tenho que saber onde vou morar. Preciso me reestruturar antes. Para só depois dedicar meu coração a alguém", disse a bailarina.

"Está tudo bem entre mim e ele. A gente se fala sempre. Lá dentro foi intenso, mas aqui fora a gente ainda está se alinhando. Para tomarmos qualquer decisão em relação a algo maior, precisamos ter esse tempo aqui fora também", ponderou a vencedora do BBB 25.