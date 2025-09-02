Petrus Cariry e Marcélia Cartaxo assombram em terror marítimo

'A Praia do Fim do Mundo' é protagonizado por Marcélia Cartaxo / Crédito: Reprodução/02 Filmes

“O que tem de mais simples nesse personagem? Eu começo a partir disso”, conta Marcélia Cartaxo ao explicar seu processo de criação ao entrar em cada novo filme. Sua Helena de "A Praia do Fim do Mundo", porém, é tomada por tantas camadas de angústia, luto e saudade que seu sentimento mais simples e antigo parece inacessível: será que é o medo ou uma paixão esquecida?

Escrito por Petrus Cariry e Firmino Holanda, o filme conta a história de Helena e Alice, mãe e filha com visões opostas sobre como encarar o destino. Mesmo com a ressaca violenta do mar avançando sobre o vilarejo e ameaçando destruir sua casa, Helena quer ficar ali, esperando por alguém que sumiu sem perceber que ela mesma também está desaparecendo. LEIA TAMBÉM | Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026 Quando o filme estreou na competição do 31º Cine Ceará, em 2021, fazia 10 anos que Petrus tinha vencido o prêmio principal do festival com “Mãe e Filha”, história macabra filmada numa cidade em ruínas no interior do Ceará.

Nessa relação sedutora e enigmática com o mar que lhe ameaça, a memória também pode nos levar ao "O Farol" (2019), do Robert Eggers, especialmente pela inesperada simbologia dos animais marinhos e pela relação de duas pessoas ilhadas diante do abismo, mas o que Petrus e time fazem aqui é algo muito mais humano. Os detalhes de "A Praia do Fim do Mundo" Assinando também a direção de fotografia, Petrus faz o seu trabalho mais recheado de detalhes, “limitando” o quadro ao preto e branco numa janela de proporção curta para disfarçar essa fábula de realidade. A imagem sempre muito escura, mesmo à luz do dia, vai nos enclausurando como se aquela casa fosse um velho barco à deriva, diante da miragem, condenado ao naufrágio.

Nessa medida, "A Praia do Fim do Mundo" vai se tornando um filme sobre fantasmas sem precisar sequer mostrá-los. Para além da imagem, trilha sonora e mixagem carrancudas também são responsáveis pela materialidade dessa opressão invisível que está além das ondas. “O segredo é saboroso. Isso parte também desse lugar místico do mar e a construção da personagem foi permeada por esse mistério”, conta Fátima Macedo, que interpreta a filha Alice.