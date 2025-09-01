Tati Quebra Barraco, a rainha do funk, terá filme biográfico

Dos sucessos do funk "Boladona", "Atoladinha" e "Sou feia mas tô na moda", Tati Quebra Barraco terá vida e carreira contada em filme

Leia também | Entre preconceitos e sucessos, o funk brasileiro se reinventa e conquista espaços

Pioneira entre as mulheres no funk brasileiro , Tati Quebra Barraco irá ganhar um filme . A novidade foi anunciada pela Produtora Viralata, empresa de audiovisual responsável pelo longa-metragem. Intitulado “A rainha do Funk”, o filme terá direção de Susanna Lira (“Clara Estrela”, 2017, e “Mussum, um Filme do Cacildis”, 2018).

“É a oportunidade de reconhecer a trajetória de uma mulher que se tornou símbolo de resistência e voz coletiva”, argumenta Danielle Frangelli, sócia da Produtora Viralata, em publicação nas redes sociais.

Ainda sem previsão de lançamento, “A rainha do Funk” está em pré-produção e deve apresentar a trajetória da artista, considerada pioneira entre as mulheres do funk, contando desde a sua juventude na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a maternidade e o reconhecimento nacional.

“Nosso objetivo é desenvolver uma obra que traduza a força de Tati Quebra Barraco e, ao mesmo tempo, que reafirme o compromisso das produtoras em contar histórias originais, conectadas à cultura brasileira e à diversidade”, acrescenta Frangelli.

Leia também | Cantora Pernambucana Joyce Alane faz show gratuito em shopping de Fortaleza