Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tati Quebra Barraco, a rainha do funk, terá filme biográfico

Tati Quebra Barraco, a rainha do funk, terá filme biográfico

Dos sucessos do funk "Boladona", "Atoladinha" e "Sou feia mas tô na moda", Tati Quebra Barraco terá vida e carreira contada em filme
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pioneira entre as mulheres no funk brasileiro, Tati Quebra Barraco irá ganhar um filme. A novidade foi anunciada pela Produtora Viralata, empresa de audiovisual responsável pelo longa-metragem. Intitulado “A rainha do Funk”, o filme terá direção de Susanna Lira (“Clara Estrela”, 2017, e “Mussum, um Filme do Cacildis”, 2018).

Leia também | Entre preconceitos e sucessos, o funk brasileiro se reinventa e conquista espaços

“É a oportunidade de reconhecer a trajetória de uma mulher que se tornou símbolo de resistência e voz coletiva”, argumenta Danielle Frangelli, sócia da Produtora Viralata, em publicação nas redes sociais.

Ainda sem previsão de lançamento, “A rainha do Funk” está em pré-produção e deve apresentar a trajetória da artista, considerada pioneira entre as mulheres do funk, contando desde a sua juventude na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a maternidade e o reconhecimento nacional.

“Nosso objetivo é desenvolver uma obra que traduza a força de Tati Quebra Barraco e, ao mesmo tempo, que reafirme o compromisso das produtoras em contar histórias originais, conectadas à cultura brasileira e à diversidade”, acrescenta Frangelli.

Leia também | Cantora Pernambucana Joyce Alane faz show gratuito em shopping de Fortaleza

Considerada ícone do funk carioca, Tati Quebra Barraco ultrapassou as barreiras regionais e conquistou seu espaço no gênero dominado por homens. Entre os sucessos da cantora estão: “Boladona”, “Atoladinha”“Dako é Bom” e “Sou feia mas tô na moda”.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar