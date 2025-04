BBB: Renata Saldanha é nomeada embaixadora do Turismo de Fortaleza

Fortaleza Reconhece Renata Saldanha como Embaixadora do Turismo / Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta quarta-feira, 24, a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor) anunciou, através das redes sociais, a nomeação de Renata Saldanha, vencedora do Big Brother Brasil 25, como “Embaixadora do Turismo de Fortaleza”. A função, que não será remunerada, tem como objetivo reconhecer o papel natural e espontâneo desempenhado por Renata na promoção de Fortaleza durante sua participação no reality show.

Ao longo de sua trajetória no programa, a bailarina destacou-se por valorizar e divulgar as características culturais e identitárias da Cidade, explicando gírias e costumes cearenses para os outros participantes. Segundo a Setfor, a forte conexão de Renata com Fortaleza, aliada à grande visibilidade que conquistou no programa, foram fundamentais para a criação e atribuição do título honorário. E que essa nomeação visa não apenas reconhecer seu sentimento de pertencimento à Cidade, mas também destacar o impacto positivo de sua imagem na promoção de Fortaleza, tanto no Brasil quanto no exterior.

Políticos parabenizam a cearense Renata Saldanha após vitória no BBB 25; veja reações A vitória da cearense Renata Saldanha na edição 25 do Big Brother Brasil movimentou políticos cearenses. O feito conquistado pela bailarina e professora de dança marca a primeira vez que um participante do Ceará ganha a disputa. Além de terem puxado torcida na reta final do reality, políticos cearenses reagiram à conquista.

O governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou em suas redes sociais uma mensagem à sister: “Parabéns, Renata! Nossa campeã!”, escreveu o petista. Elmano chegou a puxar mutirão para a bailarina. Do seu gabinete, Chagas Vieira, chefe da Casa Civil, também felicitou a vitoriosa. Jade Romero (MDB), vice-governadora do Estado, também felicitou a ganhadora. “Primeira cearense a conquistar o título de campeã do #BBB25, representando a força e a alegria do nosso povo. Seu carisma e autenticidade encantaram o Brasil. O Ceará celebra com você essa vitória histórica!”, compartilhou. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), não ficou de fora das celebrações. “É CAMPEÃ! Nossa Renata Saldanha fez história e se tornou a primeira cearense a vencer o BBB”, compartilhou.

Evandro continuou: “Com uma trajetória de luta e muito esforço, veio do Barroso e conquistou todo o Brasil. A vitória é dela, mas o orgulho é de todos nós, fortalezenses, que vibramos pelo sucesso da nossa bailarina do começo ao fim. Parabéns, Renata! Você merece!”. BBB: mãe de Renata viaja de avião pela 1ª vez para ver a final Pela primeira vez em 25 edições, o Big Brother Brasil consagrou uma cearense como campeã. Na noite desta terça-feira, 22, Renata Saldanha conquistou o público e levou o prêmio da temporada. Um dos maiores dilemas enfrentados por Renata dentro da casa era a incerteza sobre a presença da mãe, Eulália, na grande final. A participante sempre demonstrou preocupação com a possibilidade de a mãe não comparecer, já que Eulália tem medo de voar de avião.