Renata Saldanha é finalista do BBB 25; relembre trajetória da cearense

BBB 25: cearense Renata fala sobre romance com Maike fora do reality / Crédito: Reprodução/Instagram@_renatasaldanha

Após uma disputa acirrada nas votações pelo público, Renata Saldanha, cearense que está participando do Big Brother Brasil (BBB25), chega a final do reality que acontece nesta terça-feira, 22. Nesta matéria iremos relembrar a trajetória da professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica. Nascida em uma comunidade de Fortaleza, no Ceará, Renata entrou no reality show ao lado da sua amiga Eva Pacheco. Ao longo do programa, ela fez vários marcos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renata é escolhida para a Casa de Vidro: Com 27,28% dos votos do público, Renata Saldanha foi a escolhida para participar da "Vitrine Seu Fifi", quadro que funciona como uma "casa vidro", onde os recados são os elementos principais. A dançarina deixou a casa e partiu para uma vitrine no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Por lá, ela interagiu com os visitantes e teve acesso a informações externas e fofocas do público. Uma das polêmicas de sua passagem pela vitrine, foi a informação de comentários negativos feitos por João Pedro e João Gabriel Siqueira sobre a sua dupla no jogo, Eva Pacheco. Para alguns internautas a atitude da dançarina não foi muito bem vista e

tida como "traição". Já para a própria Eva, o ocorrido não passou de uma estratégia da bailarina para evitar atritos no jogo.

Além disso, Renata já tinha assumido para Eva que seu foco era a influenciadora digital, após uma série de embates nas últimas semanas do reality. Em um dos "sincerão", dinâmica que os brothers podem expressar seus sentimentos, Aline chegou a falar que a dançarina estava em cima do muro, chamando-a ainda de "soneca", personagem de um dos anões de "Branca de neve e os Sete Anões". Aline saiu do programa, mas recebeu apoio dos fãs e do público que a chamou de protagonista. Romance de Renata e Maike

Nem só de brigas, provas de resistências e demais atividades do reality show viveu Aline. A bailarina e o participante Maike interpretaram um romance na casa.

Após um período trocando flertes e até mesmo cantadas, os dois surpreenderam os participantes e até o público com um beijão em uma das festa do reality show. Com uma trilha sonora da dupla Maiara e Maraísa, "Medo Bobo', eles viveram o seu tão esperado momento de amor. Depois disso, o vendedor de consórcio chegou a duvidar se Renata teria se arrependido do beijo. Entretanto, ela acalmou seu coração e relatou apenas que a sua mãe viu, o Brasil viu. Para além do Big Brother, Renata revelou em uma conversa com os participantes no sábado, 19, que não descarta relacionamento com Maike, mas que os dois precisam de tempo para viver e se permitir.