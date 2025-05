Campeã do BBB 25, Renata fala sobre relacionamento com Maike

Primeira cearense a vencer o Big Brother Brasil (BBB), Renata Saldanha atualiza seguidores sobre o relacionamento com Maike

Entre participações em eventos, ensaios fotográficos e trabalhos de publicidade, a bailarina aproveitou o tempo livre na terça-feira, 20, para conversar com os seguidores do Instagram.

Primeira cearense a vencer o Big Brother Brasil (BBB) , Renata Saldanha ainda está organizando sua vida fora da casa do reality show da Globo .

Disponibilizando a caixa de perguntas para os fãs, uma das dúvidas mais frequentes era sobre o atual status da sua relação com Maike, com quem iniciou um breve namoro nas últimas semanas do BBB 25.

“A gente está no processo, se conhecendo, se curtindo, conversando muito, a gente está se encontrando. Não vão dizer que escondi ele, não, porque levei ele pro forró, postei pra vocês, às vezes que a gente saiu, foi pro pagode, e as coisas estão caminhando como têm que caminhar”, explicou.

