Planilha dos influenciadores: entenda polêmica que viralizou nas redes

Uma planilha que reúne avaliações sobre a suposta experiência de trabalho com alguns influencers tem repercutido nas redes sociais desde quinta-feira, 23. O documento avalia celebridades brasileiras anonimamente na hora de fazer uma ação de marketing. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Nomes como Larissa Manoela, Jojo Todynho, Xamã, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine foram listados. Após centenas de relatos, alguns influenciadores se pronunciaram e até aproveitaram a situação para fechar novos contratos, como é o caso de Carla Diaz.

É importante destacar que as opiniões na planilha são particulares sobre os influenciadores e podem não refletir experiências com outros trabalhos. No documento, os relatos são diversos — vão de reclamações a elogios.

A origem da planilha, entretanto, não é conhecida e os relatos são anônimos, o que põe em dúvida a veracidade de muitas informações. Veja a seguir alguns deles e como isso tem repercutido entre as celebridades. O que é a planilha dos influenciadores? A planilha é um documento com um compilado de comentários e classificações, tudo em torno sobre supostas experiências de trabalho que contratantes tiveram com influenciadores brasileiros. Os influencers são classificados por nota, e os comentários são divididos em duas seções: "Como foi trabalhar com esse influenciador?" e "Conselho para colegas da área".

Mas apesar da planilha ser inicialmente voltada para as agências de publicidade, ela acabou viralizando e, com isso, pessoas fora do mercado tiveram acesso ao documento e contribuíram com respostas, o que levantou dúvidas sobre a confiabilidade das avaliações. Primeira página da planilha dos influenciadores Crédito: Reprodução/X O que tem na planilha dos influenciadores? Nas respostas dos profissionais que supostamente trabalharam com celebridades, muitos acumulam reclamações. Jojo Todynho, por exemplo, é vista como uma pessoa “grossa”. Já Larissa Manoela é descrita mais de uma vez como alguém que “não é bem assessorada”.

A maioria dos relatos descreve problemas de comunicação, de prazos e até qualidade dos conteúdos contratados. Bruna Marquezine, por exemplo, teria entregado trabalhos desorganizados e abaixo do esperado. Veja algumas avaliações: Blogueirinha na planilha dos influenciadores “Desesperador! Tudo precisa ser do jeito da gata e a equipe dela não ajuda em nada, só complicam ainda mais o que já foi alinhado e combinado em briefing. Se for depender dela para entregar, esperem algo bem mais ou menos e se for ter qualquer set com ela…. Preparem-se para pagar extra de locação e equipe.” Lexa na planilha dos influenciadores “Experiência péssima. A mãe dela acha que é a própria estrela, quer aparecer mais do que a filha, pós-campanha descobrimos que os resultados foram adulterados pela equipe ela, prints de métricas com número falsos. Se não fossem as ferramentas de métrica utilizadas pela agência, não teríamos como contra argumentar. Não vale o valor que cobra, fora a equipe de quase 20 pessoas que vai com a artista para todo canto, acabam mais atrapalhando do que ajudando.”