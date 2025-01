Gkay fala sobre fortuna, mas nega patrimônio de R$ 50 milhões

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay , revelou curiosidades sobre sua vida financeira durante participação no podcast da Serasa. Questionada sobre rumores de que seu patrimônio seria avaliado em R$ 50 milhões, a humorista de 32 anos negou possuir tal fortuna.

A influenciadora também revelou sua estratégia financeira, destacando investimentos em imóveis e uma abordagem cautelosa com o restante de seu capital. “Desde a infância sempre tive [a mentalidade] de juntar dinheiro ”, contou.

Gkay ainda explicou como enxerga sua carreira como um empreendimento, o que foi essencial para alcançar estabilidade no mercado. “Quando comecei a ganhar meu dinheiro, sempre me vi como uma empresa. No começo, todo dinheiro que entra tem que ser reinvestido. Sempre investi muito na minha marca. Eu pensava: ‘esse dinheiro eu não tô gastando, estou investindo na minha marca’. Hoje, sou uma pessoa consolidada porque sempre lidei comigo como uma empresa”, concluiu.

Com uma trajetória marcada por humor, empreendedorismo e ousadia, Gkay se mantém como uma das influenciadoras mais comentadas do Brasil, provando que por trás da descontração há uma gestão financeira estratégica.

Heider Sacramento, Correio 24 Horas