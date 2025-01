Dani Calabresa anuncia primeira gravidez: 'Obrigada meu Deus'

Ex-humorista da Globo, Dani Calabresa anunciou que está esperando primeiro filho do casamento com o publicitário Richard Neuman

“Temos um TURU-TURINHO aqui dentro. Obrigada meu Deus!!!!! A gente tava doido para contar pra vcs!!!!! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?”, escreveu na legenda da publicação.

Os dois estão casados há dois anos, celebraram as Bodas de Algodão no final de 2024 e chegam a 2025 esperando o bebê. A gestação está no quarto mês.



Anna Luiza Santos, Correio 24 Horas