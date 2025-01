Larissa Manoela processa gravadora por contrato feito pelos pais

Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício feito pelos pais / Crédito: Reprodução/Instagram (@larissamanoela)

A atriz Larissa Manoela se viu mais uma vez envolvida em polêmicas devido à sua relação complicada com os pais. A artista entrou com uma ação legal contra a gravadora Deckdisk por conta de um contrato assinado por Silvana Taques e Gilberto Elias, seus pais, enquanto ainda era menor de idade e tinha a carreira administrada por eles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No contrato, consta que Larissa deve permanecer ligada à gravadora de forma vitalícia, ou seja, até sua morte. E, com o desejo de retomar a carreira musical, a artista estaria enfrentando problemas devido às condições do documento, já que a multa contratual é alta.

Leia também: Em apenas um ano, Larissa Manoela casa pela 3ª vez com André Luiz Além de não poder gravar músicas com outras gravadoras, Larissa Manoela está sem acesso às plataformas de música. O acordo com a gravadora foi feito em 2012, época em que Larissa Manoela tinha apenas 11 anos. Com a descoberta, Larissa alega no processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não tinha ciência das cláusulas ao fechar o acordo quando ainda era menor de idade e está surpresa com a multa alta para quebra de contrato.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Pais de Larissa Manoela firmaram contrato 'vitalício' com gravadora A advogada Patricia Proetti, que cuida do caso de Larissa Manoela, avaliou as cláusulas do contrato como "abusivas e ilegais". "Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato", disse em entrevista à Folha de S. Paulo.