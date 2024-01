Vanessa Lopes no BBB: com teorias e brigas, relembre sua trajetória

A entrada da influencer já foi marcada por polêmica, pois Yasmin Brunet também está na mesma edição, e supostamente as duas possuíam um desentendimento relacionado com o ex-marido de Brunet, o surfista Gabriel Medina.

A participante vinha demonstrando comportamentos que eram questionados pela a web se Vanessa estaria realmente bem e pelos próprios brothers do reality. Confira os principais momentos da ex-sister na casa mais vigiada do Brasil.

A sister e o funkeiro se aproximaram e o Mc Bin Laden até chegou a afirmar que Vanessa estaria no seu pódio, no entanto, os últimos dias a tiktoker estaria se voltando contra o seu parceiro de jogo.

No primeiro dia de reality, Yasmin chamou Vanessa para conversar e cada uma falou seu lado da história. A tiktoker foi a primeira a falar, contando que imaginava que também entraria no programa.

Após a separação do casal, Vanessa Lopes foi vista aos beijos com Medina, recebendo um unfollow da modelo.

Na tarde de quinta-feira, 18, a influencer Vanessa Lopes discutiu com o funkeiro MC Bin Laden na cozinha do programa. A discussão se inicia após a TikToker a duvidar do caráter do MC, alegando que o mesmo estaria sendo falso no reality show.

Na festa do líder , dia 17, Lopes foi até o quarto e ficou falando sozinha ao refletir sobre algumas coisas que aconteceram na casa. Para ela, Bin Laden é o vilão da edição. Ela citou que ele tentou fazê-la acreditar que não tinha amigas na casa e disse que ele ficou com medo quanto Pizane foi eliminado.

"Vocês vão tentar me fazer pagar de doida. Eu tenho que ser eu, não o que os outros estão pilhando para ser, se não vou apertar o botão", disse em conversa com Alane e Beatriz. "Vocês não estão sendo atrizes?", questionou a TikToker. "O meu medo era não ter ninguém real, ser todo mundo ator", afirmou.

Vanessa Lopes criou muitas teorias durante seu período de confinamento, uma delas foi que as pessoas do grupo pipoca seriam atores que teriam entrado na casa só para desestabilizá-la.

BBB 24: Vanessa Lopes joga escovas de dentes de participantes no lixo

Uma das polêmicas que marcaram a trajetória de Lopes foi que a participante jogou as escovas de dentes de alguns brothers no lixo. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 18. A jovem estava fazendo uma faxina na bancada do banheiro.

"Vou jogar tudo fora. Caguei! Quem quiser, pega a escova, organiza e guarda no lugar. Vamos na base do exemplo que o povo segue", disse ela.

BBB 24: Vanessa Lopes chora e desabafa

O dia de ontem, quinta-feira, 18, se destacou por momentos conturbados de Vanessa. Em uma conversa com Wanessa, Yasmin e Beatriz, a jovem desabou que estava sendo linchada em um programa e chora nos braços da cantora.

"Porque isso acontece na minha vida real. E chorar na frente dos outros é sinônimo de fraqueza, por isso que vou chorar mesmo. Deixem achar que eu sou fraca", desabafou a tiktoker.

Wanessa tentou acalmar a jovem. "Eu sou linchada há 23 anos. A gente cria casca grossa. Você já viu algum hater chegar em você, na sua vida? Eles não existem". A jovem afirma que é "pesado" e que as coisas não deveriam ser assim.

BBB 24: saúde mental de Vanessa Lopes vira assunto na casa

A saúde mental da influencer virou tema de conversa de outros participantes do reality show na madrugada desta sexta-feira, 19. Matteus, Deniziane, Vinicius, Alane e Juninho afirmaram que a sister não estava bem e fizeram um pacto para conversarem apenas assuntos leves com a pernambucana.

“Mas o que eu quero é que a produção faça alguma coisa. Porque isso não é normal”, sustentou Deniziane. Na hora, eles conversavam no quarto do líder, ocupado no momento por Matteus. “E a gente não sabe mais o que fazer”, completou Juninho.

Ainda sobre o assunto, Juninho comparou o comportamento da criadora de conteúdo com o do irmão dele, diagnosticado com esquizofrenia. Neste momento, o alarme de uma sirene foi disparado e um “atenção” do Big Boss foi escutado.

Os participantes não podem criticar a produção do programa dentro da casa. Eles se desculparam em seguida e mudaram o que estava sendo discutido.

Vanessa Lopes saiu do BBB 24

Vanessa Lopes decidiu desistir do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), nesta sexta-feira, 19. Desde a saída de Pizane, a influenciadora vinha criando teorias sobre o programa e despertando preocupação por parte da audiência e dos colegas de reality.

A Tik Toker havia citado o livro “1984”, alertando os brothers sobre “sinais” que estava recebendo do próprio BBB 24.