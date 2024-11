Amor da Minha Vida: tudo sobre a série da Disney+ com Bruna Marquezine

A série brasileira tem chamado atenção pelo papel mais maduro desempenhado pela atriz que protagoniza “Bia”. Ela é uma produção da Disney+ em parceria Intro Pictures e com a Barry Company e tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso.

Uma das séries mais aguardadas deste semestre, "Amor da Minha Vida" já está disponível com a primeira temporada completa. Estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, a produção conta a história das desilusões amorosas de dois amigos.

Em meio a grandes decepções com outras pessoas, os dois acabam encontrando na amizade uma faísca para um novo romance.

Os 10 episódios da série Amor da Minha Vida estão disponíveis no catálogo do Disney+ . Para assistir é necessário assinar o serviço que custa a partir de R$ 25,90.

No entanto, esse grande passo pode trazer consequências negativas para a relação que criaram como amigos. À medida que exploram essa nova dinâmica, a série apresenta os desafios e dilemas de transformar uma amizade sólida em um relacionamento amoroso.

É o melhor amigo de Bia, ele procura estabilidade em sua rotina e assume o comando da loja de lustres da família após a perda do pai.

Luiza (Malu Rodrigues)

É a atual namorada de Victor, uma advogada que vive uma relação estável, porém sem muitas novidades.

Giselle (Sophia Abrahão)

É uma influenciadora digital que vive momentos de fama e desafios. Ela cruza o caminho de Victor, despertando sentimentos e confusões.

Paula (Rayssa Bratillieri)

É uma camgirl com personalidade forte e avessa a compromissos sérios. Ela mantém uma relação casual com Victor.

Julia (Ana Hikari)

É o primeiro amor de Victor, com quem ele viveu um longo relacionamento antes dela buscar novas experiências.

Outros personagens

Alice (Fernanda Paes Leme)



Mãe de Bia (Cissa Guimarães)



Lucas (Bryan Ruffo)



Cézar (João Villa)



Pedro (David Reis)



Gabriel (João Guilherme)



Erika (Agda Couto)



Helena (Pamela Morais)

Amor da Minha Vida terá nova temporada?

Ainda não há informações se a série terá uma nova temporada no futuro. Mas o ator Sérgio Malheiros acredita que a produção tem potencial para uma continuação.

"As pessoas ficam muito apegadas aos personagens. Acho que [a série] não funcionaria como uma antologia, mas se viesse uma segunda temporada, as pessoas iam querer saber o que acontece com eles", afirmou em entrevista ao Omelete.