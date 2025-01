Daniela Mercury sobre polêmica de Claudia Leitte: 'Arte não é religião'

A cantora Daniela Mercury comentou a polêmica que envolve Claudia Leitte com a troca de Iemanjá por Yeshua

“ Arte não é religião, arte é arte . Quando a gente vai cantar, estamos cantando a cultura da nossa cidade”, afirmou. A cantora, no entanto, enfatizou ser contra os linchamentos públicos.

Em uma entrevista, a baiana Daniela Mercury comentou sobre a polêmica envolvendo Claudia Leitte e a troca do nome da orixá Iemanjá para Yeshua, termo hebraico usado para se referir a Jesus. Ao PS Notícia, veículo informativo de Salvador, ela declarou que “arte não é religão”.

“Sou amiga da Claudia , acho que cada um tem que responder por si e explicar por que sente necessidade de fazer isso. Ela tem o direito de se expressar do jeito dela , como ela pensa”, argumentou.

VEJA TAMBÉM| Claudia Leitte remove orixá de música e é criticada por secretário



Daniela também disse ter uma “sensação” de que, quando no palco, “estão fazendo arte e não necessariamente levando uma mensagem religiosa”. “Os orixás fazem parte da nossa cultura, assim como cantamos o hino do Senhor do Bonfim. Isso é uma questão delicada, subjetiva e também pessoal”.

A cantora conclui, apontando a necessidade de combater a intolerância religiosa: “Acho que é importante que a sociedade discuta o que pensa, o que acha, com respeito, porque temos liberdade de expressão. Mas também é essencial lembrar que isso é algo bastante delicado, considerando toda uma história de exclusão, de invisibilidade e da invasão dos terreiros".

Relembre polêmica

Durante uma apresentação, Claudia Leitte trocou Iemanjá por Yeshua em um trecho da música “Carangueijo”, que saúda a orixá. A mudança foi criticada na internet pelo, na época, secretário da Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, que chamou a ação de “desrespeito, apropriação e retrocesso”.