Jennifer Aniston e Barack Obama estão juntos, afirma colunista

Jennifer Aniston e Barack Obama estariam vivendo um romance; atriz de 'Friends' pode ter motivado a possível separação do ex-presidente dos EUA com Michelle Obama

/ Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images e POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A estrela do seriado de comédia estadunidense se tornou, nesta segunda-feira, 20, pivô de uma possível separação entre Michelle e Barack Obama , ex-presidente dos Estados Unidos .

O nome de Jennifer Aniston retornou aos assuntos mais comentados na internet e, desta vez, o motivo não tem relação com “Friends” .

“Numa reunião com amigos de Jennifer , o assunto affair surgiu e a Jennifer admitiu. Definitivamente, não é segredo entre os amigos mais próximos”, detalhou uma fonte à Jessica.

A jornalista comentou, também, que Barack e Michelle não moram mais juntos e devem anunciar o divórcio em breve. A notícia da possível separação do casal começou a circular ainda no início de 2024, no qual ambos já estariam vivendo “vidas separadas”.

Boatos afirmam que Jennifer Aniston é o pivô da separação de Michelle e Barack Obama

Os rumores do divórcio retornaram com destaque após a ausência da ex-primeira-dama na posse de Donald Trump como presidente dos EUA, que ocorreu nesta segunda-feira, 20, no Capitólio, em Washington.

Michelle também não participou de eventos oficiais recentes, como o funeral de Jimmy Carter (1924-2024), em dezembro.