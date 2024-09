Jojo Todynho entra na política como 'preta de direita', promete apagar clipe e é criticada

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho revelou recentemente que pretende disputar um cargo político nas eleições de 2026 após posar ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e do candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL). Criadora de hits como "Que tiro foi esse" e "Arrasou, viado", a carioca da zona oeste do Rio recebeu uma enxurrada de críticas ao se declarar "preta de direita" por ter se apropriado de pautas da comunidade LGBTQIAP+ para se promover na carreira.

A polêmica entre a cantora e a comunidade LGBTQIAP+ começou após Jojo se encontrar com Michelle Bolsonaro em uma agenda de campanha de Alexandre Ramagem na sexta-feira, 13. Após o encontro, a influenciadora declarou voto, nas redes sociais, ao candidato da família Bolsonaro no Rio.

"Hoje, vim num evento maravilhoso prestigiar meu pai e o nosso futuro prefeito Ramagem 22. É isso aí, esse é o meu prefeito", afirmou em um story ao lado de Ramagem.