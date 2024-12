Solteiro aos 51, Selton Mello fala de casamento: 'Nunca foi um sonho'

Durante sua participação no programa “Saia Justa”, do GNT, na segunda-feira, 4, o ator Selton Mello abriu o coração sobre sua escolha de viver solteiro, com uma rotina tranquila e silenciosa.

O artista mineiro revelou que nunca teve o sonho de casar ou formar uma família e garantiu que está plenamente satisfeito com o estilo de vida que construiu, apesar de não poder prever o próprio futuro amoroso.