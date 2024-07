Eliana assume apresentação de The Masked Singer Brasil e Saia Justa

Contratada pela Rede Globo, Eliana será a nova apresentadora do programa de auditório "The Masked Singer Brasil", a partir de 2025. Além disso, a comunicadora estará à frente do "The Masked Singer Brasil" e do 'Saia Justa' , do GNT.

Durante a entrevista, ela relembra a trajetória na televisão quando tinha 16 anos e liderava atrações para crianças. A transição foi bem sucedida para os programas de domingo, mesmo em um espaço que era ocupado principalmente por homens.

“E, assim, ao longo desses anos, eu acho que despertei essa confiança, e o público veio me acompanhando. Em todas as minhas transições, saindo de uma TV e indo para outra, e agora chegando aqui na Rede Globo, realmente é muito especial", conta.

A ex-apresentadora do SBT vai comandar a nova temporada do "Saia Justa", no GNT, que conta com duas novas participantes: a apresentadora do "É de Casa" Rita Batista; e Tati Machado, do "Encontro com Patrícia Poeta" e do "Mais Você".

Elas chegam ao sofá do programa na companhia da chef de cozinha Bela Gil, que já fazia parte do "Saia".

"É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas eu acho que é mais de acolher cada tema, sabe?”, frisa a nova contratada da Globo.