Gracyanne Barbosa revela que mentira causou a separação de Belo

O casal se separou em abril após 16 anos juntos e, segundo Gracyanne Barbosa, as mentiras contadas pelo cantor Belo teriam sido a motivação

“Foram 16 anos de mentiras” , afirmou aos apresentadores do programa, Juju Salimeni e Diogo Basaglia. A modelo também revelou que foi uma mentira que motivou a separação deles em abril deste ano: o cantor de pagode passou a casa deles para o nome de outra pessoa sem o consentimento da influenciadora fitness.

Em entrevista ao podcast Podshape, que foi ao ar na quarta-feira, 4, Gracyanne Barbosa contou que Belo , seu ex-marido, tem um hábito de mentir “por coisas insignificantes”, o que era motivo de incômodo no antigo relacionamento.

“A gota d’água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa e no final ela não era nossa”, disse.