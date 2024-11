Fábio Porchat fala sobre não ter filhos: ‘Alívio’

O apresentador e humorista Fábio Porchat revelou se sentir “aliviado” por poder escolher não ter filhos. A fala do artista aconteceu durante as gravações do quadro “Angélica: 50 & Uns”, no episódio marcado para ser exibido no próximo domingo, 17, no Fantástico.

Na conversa com Angélica, Porchat relembrou que a decisão de não ter filhos foi tomada após uma conversa com o ator João Vicente, que o convenceu de que ele possuía o poder de escolha sobre a paternidade.

“Um dia estava conversando com João Vicente e ele me perguntou: ‘Vai ter filho?’. Eu falei: ‘Vou ter que ter, né?’. E ele: ‘Não, Fábio. Se você não quer ter, não tenha filho’. Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio. Que gostoso”, disse.