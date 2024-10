No Brasil, Bruno Mars revela que está solteiro: 'Tô facinho'

Bruno Mars está solteiro após namoro de 13 anos com modelo; cantor revelou o novo status de relacionamento durante show no Brasil

O cantor Bruno Mars iniciou a série de shows no Brasil na última sexta-feira, 4, com primeira apresentação no Estádio MorumBis, em São Paulo.

Apresentando seus inúmeros sucessos do pop internacional, o músico pegou o público de surpresa após revelar que está solteiro.

“Eu tô solteiro! Cadê as solteiras?”, perguntou antes de começar a cantar “Leave The Door Open”, música em parceria com Anderson .Paak, que fez sucesso em 2021. Arriscando no português, Bruno acrescentou: “Tô facinho”.