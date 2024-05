Após discutir com Luana Piovani, Neymar dispara contra Diogo Defante: "Fanfarrão"

Diogo Defante falou sobre o assunto na tarde desta sexta-feira, 31, por meio de sua conta no X (antigo Twitter). “Privatiza a cabeça do meu p…”, postou.

A proposta de emenda constitucional (PEC) 3/2022, que estava parada no Senado desde agosto de 2023, é de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA). Sua aprovação revogaria um trecho da Constituição e tornaria possível a transferência dos territórios de marinha para ocupantes particulares, Estados e municípios .

Pouco depois, Neymar veiculou um story com um vídeo do comediante e um texto referindo-se a ele:

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar Ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!!”, disse.

Junto ao vídeo, Neymar inseriu uma foto com amigos em uma sessão antecipada do filme The Flash (2023). Defante aparece na imagem perto do jogador e de outros convidados.