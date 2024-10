Enquete Estrela da Casa: quem ganha? Última votação atualizada Uol

Leidy, Lucca, Matheus Torres e Unna X estão na final do Estrela da Casa; veja a votação atualizada da enquete parcial do Uol e veja quem pode vencer hoje

O resultado oficial será divulgado durante o programa, que acontece hoje às 22h35min, logo após a novela "Mania de Você". Confira resultado parcial da última enquete da primeira edição do Estrela da Casa.

O resultado parcial da enquete do Uol, atualizado às 20h30min de hoje, dia 1° de outubro, aponta preferência do público por Lucca, com 45,96%, para ser o campeão do Estrela da Casa. Veja como segue disputa:

Lucca - 45,96%



Matheus Torres - 30,11%

Unna X - 17,74%

Leidy Murilho - 6,19%

Ao todo, foram somados 41.168 votos.