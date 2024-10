Final do Estrela da Casa hoje, 1°: que horas será, como assistir e mais

Leidy Murilho, Lucca, Unna X e Matheus Torres são os finalistas da primeira edição do reality show Estrela da Casa.

A grande final acontece nesta terça-feira, 1° de outubro, a partir das 22h30min, logo após a novela das nove, "Mania de Você".

Estrela da Casa: qual o prêmio final?

Em 5 de setembro, Ana Clara, apresentadora do programa, anunciou um aumento no valor do prêmio. Antes o vencedor do Estrela da Casa levava R$ 500 mil para casa, agora a quantia subiu para R$ 750 mil.