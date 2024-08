Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada hoje, 26; quem fica

Enquete Uol Estrela da Casa: confira votação parcial de hoje, segunda-feira, 26 Crédito: Divulgação/Globo

A disputa pela permanência no Estrela da Casa foi estabelecida no domingo, 25, entre Rodrigo, Unna X e Lucca. Agora, o público deve escolher dois cantores para salvar até o final da votação nesta terça-feira, 27. O participante menos votado será eliminado da competição musical após sua apresentação no Festival. Na última terça-feira, 20, a primeira eliminada na Batalha foi a cantora Heloísa Araújo, que disputava ao lado de Leidy Murilho e Nicole Louise. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja abaixo a enquete Uol atualizada sobre quem deve continuar na disputa nesta segunda-feira, 26.

SAIBA MAIS | Estrela da Casa: programação da segunda semana até terça (27/08)

Enquete Estrela da Casa: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 10 mil votos, aponta a permanência de Lucca no reality show, com 35%. O artista é acompanhado por Rodrigo Garcia (32,74%). Quem alcançou a menor porcentagem do trio e pode ser eliminada é Unna X, com 32,26%.

Lucca - 35%

Rodrigo - 32,74%

Unna X - 32,26% Enquete Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO A enquete do Estrela da Casa realizada pelo portal O POVO mantém o favoritismo de Lucca, com 35,29%, mas deixa Unna X empatada com o cantor (35,29%). Nesse caso, quem pode sair é Rodrigo Garcia, com 29,41%. Lucca - 35,29%

Unna X - 35,29%

Rodrigo - 29,41% Enquete Estrela da Casa: Lucca, Rodrigo ou Unna, quem você quer salvar? VOTE Enquete Estrela da Casa: como foi formada a batalha? As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. A formação começou na última quarta-feira, 21, quando a Estrela da Semana, MC Mayarah, indicou Unna X e Matheus Torres para o Duelo. A cantora perdeu e continua na Batalha.

Em seguida, Thália indicou Lucca após vencer a prova do Dono do Palco. Por último, Rodrigo Garcia foi indicado na votação aberta, com dez votos no total. Votaram no cantor: Gael Vicci, Leidy Murilho, Nicole Louise, Nick Cruz, Lucca, Califfa, Unna X, Ramalho, Evellin e Matheus Torres.

Enquete Estrela da Casa: cantores defendem sua permanência no reality Os participantes que disputam a batalha, Lucca, Rodrigo e Unna, justificaram sua permanência no reality antes da votação desta semana.