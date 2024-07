Renascer: Eliana faz aliança contra Egídio após ser enganada

Com a chegada de Sandra (Giullia Buscacio) disposta a assumir os negócios do pai , o coronel deu um jeito de esconder a mercadoria roubada. Eliana não gostou nada de não ter sido avisada disso.

Eliana (Sophie Charlotte) fica furiosa ao descobrir que o cacau roubado de José Inocêncio (Marcos Palmeira) sumiu do galpão onde estava. Ela decide tirar satisfação com Egídio (Vladimir Brichta) e entra em conflito com o vilão, acreditando que ele vendeu a mercadoria.

Renascer: Eliana se alia a Kika para se vingar de Egídio

Em conversa com Damião (Xamã), Eliana diz que está preocupada com o que pode acontecer após discutir com Egídio. Ela acha necessário ter mais calma para lidar com o vilão, até porque sabe dos crimes dele e do que ele é capaz.

Pouco depois, ela conversa com Kika (Juliane Araújo) e sugere que as duas entrem em uma aliança para lidar com o pai de Sandra. A advogada já tem sido responsável por movimentar boa parte da trama, inclusive com o divórcio de Dona Patroa (Camila Morgado).

Renascer: Eliana usa gravidez para enganar Egídio

Nos próximos capítulos, Egídio ainda oferece dinheiro para Eliana ir embora da fazenda, mas ela se recusa. O vilão então descobre que ela está grávida e, inicialmente, acusará a ex-modelo de dar o golpe da barriga.

Eliana faz a cabeça do personagem e Egídio verá na gestação da carioca a realização de um sonho antigo: o de ter um herdeiro homem para assumir seus negócios. Por isso, ele deixa todas as desavenças de lado e passa a tratar a companheira como uma rainha.

O que ele não sabe é que o filho que ela está esperando é de Damião. O jagunço até pede um emprego nas terras do inimigo para ficar mais perto de Eliana, mesmo ela determinada a seguir seu plano e pedindo para ele se afastar.