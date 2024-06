Dona Patroa fica com Rachid em Renascer? Relembre desfecho de 1993

Em 1993, a religiosa foi interpretada por Eliane Giardini e também foi cortejada por Rachid ( Almir Sater no remake). Mas os dois ficarão juntos no final da novela? Egídio finalmente a deixará em paz? Veja a seguir.

Na novela exibida em 1993, a personagem também saiu da fazenda do marido. O coronel até tentou buscar a mulher no bordel e exigiu que ela voltasse para a casa, mas ela se recusou.

O que aconteceu com Egídio em Renascer de 1993?

Teodoro (Herson Capri), personagem equivalente a Egídio, também se envolveu com Eliana na trama. Eles casaram e a loira continuou mantendo seu caso em segredo com Damião. No entanto, ele acabou sendo assassinado e o mistério girou em torno de quem o matou.

No final da novela, Mariana assumiu a culpa pelo crime. A decisão de matá-lo foi tomada na tentativa de salvar José Inocêncio.

Após a morte do vilão, Eliana fez um acordo com Dona Patroa para dividir as terras do fazendeiro e assumiu de vez seu relacionamento com Damião. Juntos eles ainda tiveram um bebê.