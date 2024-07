Renascer: Tião Galinha corre risco de morte ao contrariar Egídio

Tião toma uma decisão que pode custar sua vida nos próximos capítulos da trama. Veja o que irá acontecer e o que esperar do final do personagem

Tão Galinha (Irandhir Santos) passará por mais uma situação perigosa em Renascer , o que pode determinar seu destino. Após um acordo com Sandra (Giullia Buscacio), ele e os assentados passam a trabalhar nas terras de Egídio (Vladimir Brichta), mas o vilão consegue afastar os trabalhadores do local.

“Se eles quiserem me botar para fora daqui debaixo de bala, que seja debaixo de bala então... que dessas terras que estamos cuidando esse tempo todo, eu só saio depois de colher os frutos do nosso suor! De outro jeito eu não saio, não!”, afirma o matuto.

A expulsão é violenta e com muitas ameaças de morte. Por isso, os assentados ficam temerosos e optam por se afastar do local.

Tião Galinha morre em Renascer?

Tião é um personagem que passou por várias alterações ao longo da trama e seu desfecho na versão original já não será repetido no remake. Em 1993, o matuto tirou a própria vida na cadeia quando foi preso injustamente.

O autor do remake, Bruno Luperi, levou o indeciso homem a se tornar um revolucionário e isso pode fincar seu destino. Ainda não há informações que confirmem o que acontece com Tião Galinha no final do remake, mas há a possibilidade que ele permaneça vivo.

Isso porque o autor voltou atrás no romance entre Zinha e Joana, sugerindo uma reconciliação dela com Tião e terminando a novela ao lado do marido. No entanto, a construção do personagem também pode levá-lo a morrer como um herói durante a reta final.