Renascer: Egídio comete assassinato ao descobrir autor de tocaia

No dia do atentado, João Pedro segue na mesma estrada de Egídio e, apesar de salvá-lo, se torna um dos suspeitos. Não apenas ele, mas Damião (Xamã) e Eliana (Sophie Charlotte) também têm motivos para isso.

Renascer: quem tentou matar Egídio?

Na versão de 1993, foi Damião quem atentou contra a vida do vilão. O matador ficou furioso com o romance do fazendeiro com Eliana e tentou matá-lo, mas isso não deve se repetir no remake.

Marçal (Osvaldo Mil) é o capanga braço-direito de Egídio e recebe a ordem para matar João Pedro no dia do atentado. Apesar de ser uma das pessoas que o vilão mais confia, ele foi duramente castigado antes da tocaia e jurou vingança.

Pouco depois, o delegado Nórcia (Edmilson Barros) descobre que a arma que foi usada no disparo contra Egídio foi a mesma que matou José Venâncio (Rodrigo Simas). Por isso, Egídio terá certeza que foi Marçal que tentou matá-lo.

Renascer: Egídio mata Marçal após traição

Indignado com a possibilidade de o funcionário ter sido o responsável pelo atentado, o vilão decide dar um fim na vida do capanga. Os dois estarão próximos de uma fornalha e Egídio diz que descobriu a traição.