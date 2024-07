Renascer: Ritinha descobre gravidez e Bento nega paternidade

José Bento não quer assumir o filho de Ritinha Crédito: Reprodução/TV Globo

Damião (Xamã) quer descobrir a todo custo quem anda se encontrando com Ritinha (Mell Muzzillo) em Renascer. A jovem finalmente se vinga do esposo pelas traições que ele cometeu com Eliana (Sophie Charlotte) e põe um fim na relação. No entanto, o novo envolvimento de Ritinha com José Bento (Marcello Melo Jr.) deve acabar ocasionando uma gravidez inesperada. Se o remake seguir a obra original, o advogado tentará fugir da responsabilidade e será ameaçado. Veja o que esperar dos próximos capítulos.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Renascer: Mesmo separado, Damião tem ciúmes de Ritinha Damião observa a aproximação da ex-esposa com Bento e começa a suspeitar do envolvimento dos dois. Eliana (Sophie Charlotte) ainda sugere que a filha de Inácia (Edvana Carvalho) está com outro e o ex-matador vai tirar satisfação com o advogado. Bento é surpreendido com uma ameaça de morte e confessa que se envolveu com Ritinha, pois a jovem queria se vingar. "Vocês estavam brigados... Ela queria se vingar. Só isso. Não foi por mal... Eu juro!", o herdeiro confessa. "Você jure o que tiver que jurar pro diabo!", retruca o peão.