Cantora Maraisa confirma fim do noivado com empresário Fernando Mocó

Na noite de domingo, 14, a assessoria da cantora Maraisa confirmou em nota o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó, cujos dois já foram vizinhos na infância. O casamento estava marcado para o dia 3 de outubro deste ano. "Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim", afirmou a nota enviada ao portal LeoDias. Leia também: Eder Militão e Tainá Castro trocam alianças no valor de R$160 mil

“A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, completou. Namorados desde o ano passado, o casal assumiu o romance em julho. Dois meses depois se tornaram noivos, com trocas de amor públicas e aliança de noivado avaliada em R$ 22 mil. “Essa hora chega para todas”, afirmou Maraisa na ocasião. Maraisa aparece em live sem aliança de noivado Na madrugada de quinta-feira, 11, a cantora de sertanejo realizou uma live no Instagram no qual aparecia bebendo e cantando. Durante a transmissão, os fãs perceberam que ela apareceu sem a aliança de noivado.

Além disso, os internautas perceberam que ela arquivou todas as fotos que apareciam ao lado do noivo, Fernando Mocó, e também parou de segui-lo na rede social. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp “Dois reais ou um término misterioso?”, brincou um seguidor nos comentários. “Pra um bom entendedor, uma live basta (risos)”, dizia outro. “Vixi acho que terminou….noo”, afirmou uma terceira. “Seu olhar já não tem brilho. Alguma coisa a está incomodando profundamente. Você não se encontra mais. Triste ver você assim”, analisou um internauta. Maiara, irmã de Maraisa, ajudava com a preparação do casamento da artista Na semana passada, a cantora Maiara utilizou das suas redes sociais para compartilhar os momentos que antecedem a união da irmã. “Caindo a ficha”, afirmou ela. Maraisa posta imagens do nariz fraturado e explica acidente na jacuzzi; veja “Ai gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí. Estou quase chorando, não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora”, escreveu Maiara na legenda de um dos stories publicados no Instagram.

Antes do empresário, Maraisa se relacionou com o músico Fabrício Marques, no qual terminaram a relação em janeiro de 2021. Conheça Fernando Mocó, ex-noivo de Maraisa Empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos, Fernando Mocó é dono de uma loja que vende itens automotivos. Maraisa e Fernando Mocó estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro; cantora sertaneja compartilhava preparativos da ocasião nas redes socias Crédito: Reprodução / Instagram @maraisa