Ivete Sangalo apoia Iza e detona Yuri: 'Egoísta e egocêntrico'

“O comportamento desumano, displicente, egoísta e egocêntrico, histórico e com essa necessidade de demonstração de poder e autoafirmação masculina é de envergonhar qualquer indivíduo com alguma noção de maturidade. Penso que tem coisas na vida que são livramentos”, disparou.

Ivete Sangalo publicou um post no Instagram nesta sexta-feira, 12, se declarando para Iza e dando apoio à amiga. No texto, a baiana ainda detonou o jogador Yuri Lima , que confessou ter traído a cantora enquanto ela está grávida.

No texto, Veveta ainda elogia a amiga e a chama de “potência”. “Te amo muito, minha amiga. Eu lhe admiro demais. Quero publicamente dizer que estou e estarei sempre ao seu lado, especialmente num momento tão delicado”, disse.

O atleta já havia lamentado que, com a infidelidade, perdeu a família – se referindo à namorada e filha do casal, Nala.

Iza agradece apoio após revelações de traição do ex-namorado

No dia seguinte, após o término com o jogador Yuri Lima nas redes sociais, Iza agradeceu o apoio que está recebendo dos fãs. Em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou uma mensagem para os seguidores na quinta-feira, 11.

“Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava e que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou, porque esse carinho e amor todos merecem meu amor também”, declarou a cantora.

E concluiu: “Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês”.

