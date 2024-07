Zezé Di Camargo será pai; Graciele Lacerda anuncia gravidez

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão grávidos do 1º filho; casal realizava procedimento de reprodução assistida

“ Estou grávida. Esse é o nosso milagre . A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo Dele é perfeito”, disse a modelo em vídeo compartilhado no seu perfil do Instagram .

O cantor sertanejo Zezé di Camargo será pai mais uma vez. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 11, por Graciele Lacerda, esposa do artista, em publicação nas redes sociais.

Com imagens do casal, o vídeo também mostra a primeira ultrassonografia do futuro bebê e um sapatinho de recém nascido. Na legenda da publicação, Zezé escreveu: “O nosso milagre”.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão grávidos do 1º filho

Juntos há cerca de 10 anos, este será o primeiro filho do casal. Zezé já é pai de três filhos – sendo um deles a também cantora Wanessa Camargo – frutos do relacionamento com Zilu. Já Graciele será mãe de primeira viagem.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp