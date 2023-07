Maraisa, da dupla com Maiara, assume namoro e posa com namorado

A cantora Maraisa, 35, da dupla sertaneja com Maiara, assumiu o namoro com o empresário Fernando Mocó e posou em clima de romance nas redes sociais

A cantora Maraisa voltou a posar junto com o novo namorado Fernando Mocó. Nas redes sociais, a cantora publicou um vídeo onde aparece junto com o namorado em uma reunião de amigos acompanhados de um karaokê. “Amor”, escreveu Maraisa na publicação feita neste domingo, 2.

No vídeo, os dois trocam carinhos e cantam juntos “É Por Você Que Canto”, música de Leandro & Leonardo. Nos comentários, os fãs apoiam e felicitam a cantora: “Maraisa, graças a Deus achou o seus felizes para sempre”, diz uma de suas seguidoras.

Na última quinta-feira, 29, Maraisa publicou a primeira foto junto com o namorado. A imagem foi divulgada no Twitter e nos stories do Instagram. Na mensagem, a cantora apenas marcou o amado e colocou emojis de coração e carinha de apaixonada.

A sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. O novo namorado Fernando Mocó aparece como empresário e sócio proprietário de uma empresa de utensílios para o lar, além de ter uma distribuidora de peças.

