Sertaneja Maraísa ganha anel de noivado avaliado em R$ 22 mil

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, está noiva. O pedido foi realizado na noite de quarta-feira, 27, e compartilhado no Story do Instagram da artista.

Namorando o empresário Fernando Mocó há três meses, quando confirmou o relacionamento nas redes sociais.

“Um dia essa hora chega para todos. Venci. Nós somos campeões”, escreveu Maraísa. No vídeo a artista mostra as alianças do casal. De acordo com o portal R7, os anéis de noivados de Maraísa e Fernando são feitos em ouro branco de 18 quilates.