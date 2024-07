Eder Militão e Tainá Castro trocam alianças no valor de R$160 mil

O casal Eder Militão e Tainá Castro deu mais um passo no relacionamento e assinaram um documento de união estável há cerca de um mês. Os dois deram pistas que tinham oficializado a relação quando apareceram, na semana passada, usando alianças.

O par de alianças que chamou a atenção dos fãs do casal tem 18 quilates de ouro, e é avaliado em R$ 160 mil. Os anéis são da marca Van Cleef & Arpels.

A assessoria do jogador confirmou ao Gshow que Tainá vai se mudar para a Espanha com os dois filhos: Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos. As crianças são fruto do relacionamento de Tainá com Léo Pereira. Léo, por sua vez, está em um relacionamento com Karoline Lima, ex de Militão.