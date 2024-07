Maíra Cardi nega separação de Thiago Nigro: ‘Só saímos mortos’

Maíra Cardi comenta boatos sobre fim do casamento com Thiago Nigro, o "Primo Rico", e compara relação com "um bebê"

A influenciadora Maíra Cardi comentou sobre os boatos do fim do casamento com o empresário Thiago Nigro. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 9, Maíra revelou ter sido pega de surpresa com o nome do casal entre os assuntos mais comentados no X (Twitter).

“Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos”, comentou a coach de alimentação. Juntos desde fevereiro de 2023, Maíra e Thiago se casaram no mês de agosto com uma festa que durou três dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Realizada em um hotel fazenda no interior de São Paulo, a cerimônia de casamento não teve registros divulgados nas redes sociais, mas o casal chegou a revelar que oficializaram a união em comunhão total de bens.