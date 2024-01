Maraisa posta imagens do nariz fraturado e explica acidente na jacuzzi

Maraísa explicou detalhes do acidente que sofreu na jacuzzi de um resort em Porto de Pedras, em Alagoas, na última terça-feira, 16. Ela tranquilizou os fãs, agradeceu ao suporte que recebeu e afirmou que continua com os shows.

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, postou imagens do nariz fraturado. Nas fotos, ela aparece com os olhos roxos e curativo no nariz. Na postagem, ela também mostra um vídeo do corte no nariz na sala de cirurgia.

A sertaneja estava hospedada no resort Reserva do Patcho. Ela relata que recebeu os primeiros socorros no local e, depois, levou cerca de três horas no deslocamento de ambulância até chegar ao hospital no qual foi atendida, em Maceió.

"Agradecer tbm (sic) a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco", detalhou.

Ela agradeceu ao apoio do namorado, o empresário Fernando Mocó, a Deus e à família pelo suporte após o acidente. "Estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim", afirmou na postagem.

"Poder cantar é nosso maior prazer", finalizou na postagem.