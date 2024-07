Renascer: Mariana se alia a Egídio para acabar com os Inocêncios

Enfurecida com a viagem de Inocêncio, Mariana se alia a Egídio. Mas a parceria não dura muito após ela ver do que o vilão é capaz. Veja o que acontece

Além disso, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) tentará separar João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscaccio), mas se assusta com a forma que o vilão pretende fazer isso. Veja o que acontecerá.

Desde o término com o marido, Mariana (Theresa Fonseca) está ainda mais decidida a acabar com a família Inocêncio Renascer . Ela toma a decisão de se aproximar de Egídio (Vladimir Brichta) para alcançar mais fácil seu objetivo.

Renascer: Mariana descobre que José Inocêncio viajou com Aurora

Mariana não se conforma ao saber por Inácia (Edvana Carvalho) que José Inocêncio (Marcos Palmeira) viajou para o Espírito Santo ao encontro de Aurora (Malu Mader). Mesmo em processo de divórcio do protagonista, ela sentirá ciúmes da aproximação dos dois.

Além disso, Mariana tentou seduzir João Pedro (Juan Paiva), mesmo ele estando casado com Sandra. Frustrada com a família Inocêncio, ela procura Egídio, maior rival de Inocêncio na trama, com intuito de fechar uma aliança.

LEIA TAMBÉM | Mariana mata José Inocêncio? Personagem segue sua vingança