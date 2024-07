Renascer: Mariana mata José Inocêncio? Personagem segue sua vingança

Renascer: Mariana tenta recuperar as terras de Belarmino

Após receber a negativa de José Inocêncio, Mariana pede para João Pedro (Juan Paiva) colocar preço na casa que ele mora. Porém, depois de conversar com seu pai, o rapaz se encontra com Mariana para dizer que não vai fazer negócio.

A neta de Belarmino sai furiosa até que chega na antiga casa do boi, que hoje abriga a imagem da santa. Diante dos pés de Nossa Senhora, Mariana desabafa sobre o seu pensamento de tirar a vida do marido:

"Eu vim atrás de vingança, e não me orgulho disso, mas eu paguei por todo o ódio que eu tinha com amor... e de que me adiantou todo esse amor?", começa. "Eu acho que vô Belarmino é quem tava certo: uma guerra só se resolve com sangue... e eu acho que vou ter que pegar em armas pra ir atrás do que é meu!", decide.