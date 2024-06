Renascer: quem é Aurora? Personagem de Malu Mader seduzirá Inocêncio

Par viverá romance de cinco episódios durante uma viagem do fazendeiro. Saiba quem foi Aurora em 1993 e o que esperar da personagem

Renascer: quem foi Aurora em 1993?

Na versão original de Renascer, José Inocêncio tomou uma decisão inesperada. Tudo começou quando o coronel surpreendeu a todos ao decidir viajar e passar uns dias fora, algo fora do comum.

Ele foi até uma grande fazenda de gado em Goiás para aprender a lidar com a pecuária. Lá, ele acabou flertando com a dona do local. Logo na primeira conversa, ele perguntou a Aurora, interpretada por Mara Carvalho, o valor das terras na intenção de comprá-las.

Na trama, José Inocêncio estava se separando de Mariana quando teve um caso com Aurora. A mulher até chegou a pedir ao fazendeiro para ele ficar na fazenda ao seu lado, ou levá-la para as suas terras em Ilhéus.