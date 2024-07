Iza recebe apoio de famosas após revelar traição: 'Nós te amamos'

Depois da cantora Iza revelar em seu Instagram que havia sido traída pelo namorado, o jogador Yuri Lima, uma rede de apoio se mobilizou ao redor da artista, com mulheres enviando mensagens de apoio para ela.

O vídeo publicado por Iza conta com milhares de comentários, sejam de famosas ou não, com mensagens de conforto para ela e sua filha Nala — que está prevista para nascer em outubro. Além de solidariedade, os comentários também condenavam a atitude do jogador.

A atriz Danielle Winits pediu para a artista “acreditar no livramento” e afirmou que sua bebê já era a maior força “para seguir livre pelo caminho”.