Iza anuncia separação e revela que foi traída por Yuri Lima

Iza confirma que foi traída por Yuri Lima e anuncia que não está mais em um relacionamento com o jogador do Mirassol

Visivelmente abalada, a artista pediu para “respeitarem” o seu “momento”, relembrando que está grávida. Com seis meses de gestação, a cantora espera Nala, sua primeira filha , com o futebolista Yuri Lima , zagueiro do Mirassol.

“Só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri, nós não somos mais um casal . (...) E eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso”, contou.

A artista ainda afirma que foi traída por Yuri e acrescenta que o ex-namorado conversava com a amante: “ Ele me traiu! (...) Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo, ele nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida”.

Iza e Yuri Lima estavam juntos desde o início de 2023

Iza e Yuri Lima estavam oficialmente juntos desde fevereiro de 2023 A confirmação do namoro surgiu nas redes sociais do ex-casal durante o Dia dos Namorados daquele ano. Com fotos e declarações românticas, Yuri chegou a fazer uma tatuagem com o nome de Iza no braço em homenagem à artista.

O namoro com Yuri foi o primeiro relacionamento público da cantora após o divórcio com o produtor Sérgio Santos, que casou em 2018 e terminou em 2022.

Após o fim do casamento de quatro anos com Sérgio, a artista revelou que vivia um “relacionamento tóxico” com o produtor musical, chegando a ter suas ações e falas controladas pelo ex-marido.

Sendo um dos produtores da carreira musical da intérprete de “Pesadão” e “Dona de mim”, Sérgio Santos também controlava as produções e impedia a artista de opinar em seu próprio trabalho. No acordo do divórcio, a cantora pagou cerca de R$ 3 milhões ao ex-marido.