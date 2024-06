Jean Wyllys diz que sucesso de Grazi Massafera foi por sua causa

O professor e jornalista Jean Wyllys relembrou a sua participação no Big Brother Brasil (BBB). Vencedor da 5ª edição do reality da Rede Globo, o baiano comentou sobre a amizade com Grazi Massafera no programa durante participação do podcast Futeboteco, divulgado em maio.

Na conversa com Rodolfo Gomes, apresentador do podcast, o ex-participante do BBB 5 atribuiu o sucesso de Grazi Massafera no reality à sua amizade.

“Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de ‘gostosa’ que toda mulher bonita ocupava”, disse.