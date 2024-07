No Mais Você, Ana Maria Braga chora em homenagem a cozinheira

No "Mais Você", a ajudante da apresentadora Ana Maria Braga também ficou muito emocionada ao agradecer o carinho dos colegas

O momento emocionou a apresentadora , que chorou ao lado da amiga. Maria ficou visivelmente tocada com a homenagem.

No programa "Mais Você" da última terça-feira, 2, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu a cozinheira Maria, sua ajudante há 25 anos, com um bolo para comemorar o aniversário dela.

"Sabe quem está fazendo aniversário? Nossa Maria! Mariazinha Ribeiro. E tem bolo! Ela ficou escondida aqui e agora tem bolo e tudo!", disse Ana Maria após presentear a aniversariante com um buquê de flores.

Maria integra a equipe do "Mais Você" desde o início do programa, que estreou na TV Globo em junho de 1999. Ao final da homenagem, Ana Maria Braga encerrou o programa com uma mensagem especial, destacando a dedicação e o exemplo de vida que Maria representa para todos.

“Essa moça aqui é o exemplo de que a vida ensina muita gente, mas tem gente aqui matando aula. E ela nunca matou aula nenhuma!”, declarou a apresentadora.