Ludmilla é acusada de ignorar entregador e Brunna Gonçalves desmente

Brunna Gonçalves defende Ludmilla de acusações na internet de ter ignorado entregador de aplicativo Crédito: Reprodução Instagram @brunnagoncalves

Brunna Gonçalves usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 15, para defender sua esposa, a cantora Ludmilla, após acusações de ela ter ignorado um entregador de aplicativo na frente da casa delas viralizarem. O caso teria acontecido no dia 21 de março e se espalhou na internet após um vídeo do entregador falando sobre o ocorrido viralizar. No registro, ele diz que Ludmilla desceu do carro, olhou para, mas não pegou o pedido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro de casa chamar a empregada pra vir me atender”, afirmou ele. “Ganho por entrega, não ganho R$ 30 mil por essas músicas m* não. Idiota do c*”, finalizou.