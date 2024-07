Anitta revela desejo de ter vida 'mais tranquila, casar e ser mãe'

Em entrevista, Anitta revelou desejar ter uma vida mais tranquila, diferente da que tem atualmente, e aproveitar com a família

Com uma agenda agitada devido à turnê internacional “Funk Experience”, Anitta revelou, em entrevista a um programa espanhol, um desejo oposto a essa correria: uma vida mais tranquila com a família, casar e com filhos.

A declaração veio após a apresentadora perguntar qual sonho a cantora ainda gostaria de realizar. Após pensar um pouco, a brasileira respondeu: “Um sonho, acho que… Relaxar. Ter um ano de uma vida muito tranquila, somente com a família, amigos; me casar ou ter filhos, algo assim”.

