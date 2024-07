Iza: saiba quem é Yuri Lima, jogador que traiu a cantora grávida

O jogador não vinha sendo escalado regularmente; seu último jogo foi contra o São Bernardo em março. Sua equipe, que é do interior de São Paulo, venceu o CRB na terça-feira, 9, pela Série B do Campeonato Brasileiro, com Yuri no banco de reservas.

O volante Yuri Lima, que atua pelo time Mirassol-SP, recentemente havia anunciado que seria pai e mantinha um relacionamento com a cantora Iza. No entanto, nesta quarta-feira, 10, ela usou suas redes sociais para anunciar o término , revelando ter sido vítima de traição.

A vitória ocorreu um dia antes do anúncio da ex-esposa do jogador. Após a declaração da cantora, uma onda de críticas foi direcionada ao jogador.

Grávida de sua primeira filha, Nala, a cantora já estava com seis meses de gestação quando compartilhou a notícia do fim do relacionamento com o jogador com seus fãs.

Yuri Lima traiu Iza: carreira no futebol

Atualmente com 29 anos de idade, Yuri Lima jogou por várias equipes no futebol brasileiro. Paulista, começou na base do Audax, onde vários jogadores se destacaram nacionalmente, incluindo Yuri.