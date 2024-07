Luana Piovani se indigna após Pedro Scooby tornar pública a conta do Instagram do seu filho de 12 anos

A atriz Luana Piovani demonstrou indignação em seus stories do Instagram na manhã deste sábado, 6, em relação a forma que seu ex marido, Pedro Scooby, se comporta no que concerne a criação de seu filho primogênito, Dom, que começou a morar com o pai no Rio de Janeiro em abril.

Na rede social, Launa contou que Pedro abriu a conta do Instagram do seu filho mais velho sem a perguntar anteriormente. A atriz enfatizou que deveria ter sido consultada sobre essa decisão, mesmo que a conta não seja administrada por Dom.