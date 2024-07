Lívia Andrade alfineta Patricia Abravanel em boas-vindas à Eliana

Lívia Andrade alfinetou Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, ao dar boas-vindas à Eliana Crédito: Reprodução/Instagram @liviaandradereal

A chegada de Eliana à TV Globo após 15 anos no SBT segue rendendo burburinhos. Depois de ter recebido pedido de desculpas de Patricia Abravanel, agora ela foi defendida por Lívia Andrade, atual coapresentadora do “Domingão com Huck”, que ainda alfinetou a filha de Silvio Santos ao dar boas-vindas à Eliana. “Nasceu guerreira e não herdeira”, disse. “Todo sucesso e felicidade para ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária e superar as dificuldades com sorriso no rosto, porque não nos resta outra opção! Brilha!”, escreveu em seu perfil no Instagram no último domingo, 7, após participação de Eliana no júri da final do quadro Dança dos Famosos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja também | Eliana oficializa contrato com a Globo após passar 15 anos no SBT

“No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão”, escreveu.

Patricia Abravanel pede perdão a Eliana: 'Não sei o que aconteceu'

Patricia Abravanel pediu desculpas à apresentadora Eliana durante o último programa da loira na emissora. O pedido foi feito no programa Sílvio Santos, liderado por Patrícia, em 23 de junho. Na ocasião, ela falou que não sabe o que aconteceu para que a colega decidisse deixar o SBT e fez o pedido em nome da família Abravanel, do Grupo Silvio Santos e também do SBT. "Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão”, desabafou a filha de Silvio Santos. Leia também | Eliana assume apresentação de The Masked Singer Brasil e Saia Justa

A herdeira do SBT enalteceu Eliana e frisou que a passagem da apresentadora pela emissora durou 15 anos. Ela disse que a loira sempre será bem recebida na empresa de Silvio Santos. "Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você”, reforçou.